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İstanbul’da yabancı uyruklu şahıslar döner bıçakla esnafı tehdit edip para istedi

Fatih’te restoran veya lokantalara siparişlerini aldıktan kısa süre sonra ellerinde döner bıçaklarla tekrar gelerek düşürdüklerini öne sürdükleri cüzdanlarını isteyip ardından 200 dolar talep eden 4 kişi polis tarafından yakalandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020
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Koronavirüs ile mücadele kapsamında sadece 'Gel al' veya 'Paket' yöntemi ile satış yapan Fatih İskenderpaşa Mahallesi esnafı Cezayirli oldukları öne sürülen 4 şüphelinin, lokanta veya restoranlardan siparişlerini aldıktan kısa süre sonra ellerinde bıçak, döner bıçağı veya çakı ile tekrar gelerek, "Cüzdanımızı burada düşürdük. İçinde en az 200 dolar vardı. Paramızı verin" diye bağırıp, kendilerinden tehditle para istediklerini polise bildirdi.

4 YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Fatih Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesici ve delici aletlerle esnaftan zorla para almaya çalışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin kendilerini haraca bağlamaya çalıştığını, buna birlikte karşı durmaya çalıştıklarını belirten bölge esnafı bu kişilerden şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Şüphelilerin ellerinde bıçak ve kesici delici aletlerle lokantaya gelip esnafı tehdit etme anları güvenlik kameralarına yansıdı.



Operasyon anından bir görüntü

İstanbul’da yabancı uyruklu şahıslar döner bıçakla esnafı tehdit edip para istedi İSTANBUL’DA YABANCI UYRUKLU ŞAHISLAR DÖNER BIÇAKLA ESNAFI TEHDİT EDİP PARA İSTEDİ
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