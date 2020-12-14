İstanbul’da yabancı uyruklu şahıslar döner bıçakla esnafı tehdit edip para istedi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sadece 'Gel al' veya 'Paket' yöntemi ile satış yapan Fatih İskenderpaşa Mahallesi esnafı Cezayirli oldukları öne sürülen 4 şüphelinin, lokanta veya restoranlardan siparişlerini aldıktan kısa süre sonra ellerinde bıçak, döner bıçağı veya çakı ile tekrar gelerek, "Cüzdanımızı burada düşürdük. İçinde en az 200 dolar vardı. Paramızı verin" diye bağırıp, kendilerinden tehditle para istediklerini polise bildirdi.