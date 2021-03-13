Esenyurt'ta genç kadının sır ölümünde yeni gelişme! "Kıtır kıtır kesmezsem insan değilim"

POLİSTEKİ İFADELER

Şüpheli Kenan Danış emniyetteki ifadesinde, "Ben öldürmedim, tartışmaya başlayınca kendini balkondan aşağıya attı" dedi. Sevcan Demir'in babası da ifadesinde, "Kızımla olaydan saatler öncesinde görüntülü konuşuyorduk, sonra birden Kenan telefonu kızımın elinden aldı. Sonrasında 'Senin bu kızını geberteceğim' dedi. Telefon kapandı." diye konuştu. Evde bulunan Sevcan Demir'in, "Oğlum beni affet, seni hak etmedim." yazdığı mektup bulunmuştu. Öte yandan, inceleme sonucu Sevcan Demir'in vücudunda çok sayıda darp ve boğuşma izine rastlandığı öğrenildi.