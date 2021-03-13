Muğla'da Bensu Narlı'yı öldüren Serhat Kantaş'ın ilk ifadesi ortaya çıktı: Çok pişmanım

İçeriye girdim. Onu çok sevdiğimi söyledim. Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Ne olduysa o zaman oldu. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

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