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Muğla'da Bensu Narlı'yı öldüren Serhat Kantaş'ın ilk ifadesi ortaya çıktı: Çok pişmanım

'nın ilçesinde 23 yaşındaki 'yı çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldüren eski erkek arkadaşı Serhat K.'nin (25), polisteki sorgusunda, "Onu çok sevdiğimi söyledim. Aramızda tartışma çıktı. Çok pişmanım" dedi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
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Olay, dün saat 19.30 sıralarında, ilçeye bağlı Mahallesi Tanyeri Sokak'taki evde meydana geldi. ve eski erkek arkadaşı Serhat K. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Serhat K., yanında getirdiği av tüfeğini Narlı'ya ateşledi. Göğsünden vurulan genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Serkan K. kaçtı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Narlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Narlı'nın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI
Kaçan zanlının peşine düşen polis, Serhat K.'yi kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri süren Serhat K.'nin ilk ifadesinde, "Bensu, eski kız arkadaşımdı. Başka biriyle görüştüğünü öğrendim. Konuşmak için oturduğu eve gittim. Zile bastıktan sonra Bensu kapıyı açtı.

İçeriye girdim. Onu çok sevdiğimi söyledim. Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Ne olduysa o zaman oldu. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

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