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Bir kadın cinayeti daha! Göğsünden vurarak öldürdü

Son dakika haberi... 'nın ilçesinde, 23 yaşındaki , tartıştığı erkek arkadaşı Serhat K. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayeti işleyen S.K.'nin Bensu Narlı'yı kıskançlık sebebiyle öldürdüğü iddia edildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
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Bir kadın cinayeti daha! Göğsünden vurarak öldürdü

Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Burgaz Mahallesi Tanyeri Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, ve erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Serhat K. arasında kıskançlık nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Serhat K. yanında bulunan tabancayı ateşleyip, Narlı'yı göğsünden vurdu.

Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Serhat K. ise evi terk ederek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Narlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Narlı'nın cansız bedeni, olay yerindeki savcının incelemesinin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Serhat K.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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