Ünlü iş insanı Taylan Bilgel toprağa verildi

79 yaşındaki Taylan Bilgel uzun süredir kanser ile mücadele ediyordu. İstanbul'da dün hayatını kaybeden Anadolu Otomotiv şirketinin kurucusu Taylan Bilgel için saat 12.00'de, Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

CENAZEYE KATILANLAR

Taylan Bilgel'in eşi Serpil Bilgel ile çocukları Fazıl ve Yasemin Bilgel'in taziyeleri kabul ettiği törene, aralarında 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mehmet Ağar, Hüsamettin Özkan, İlhan Kesici, Cavit Çağlar ve İnan Kıraç'ın da bulunduğu siyaset ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

Taylan Bilgel, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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