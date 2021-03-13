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Koronavirüs bu köye giremedi! Çok yüksek riskli Balıkesir'in düşük riskli köyü...

Risk haritalarında ÇOK YÜKSEK RİSKLİ olarak işaretlenen 'in kırsal mahallesi Hacıarslanlar Köyü'nde, (KOVİD-19) salgının başladığı günden itibaren hiçbir vaka görülmedi. Köy muhtarı bunu nasıl başardıklarını anlattı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
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'nın her hafta güncelleyerek yayınladığı tabloda , 'nin 'çok yüksek riskli' (Kırmızı) üç şehrinden biri. Şehirde koronavirüsle mücadelede hedef önce sarı, sonra mavi renge dönebilmek.

KIRMIZI ŞEHRİN MAVİ KÖYÜ

Valiliğin önderliğinde kentte tedbirleri kapsamında sıkı denetimler uygulanırken, hatta mutant virüsler de görülürken, ilçesine bağlı 'nın eteklerindeki Hacıarslanlar Köyü şehirde 'düşük riskli' yani 'mavi' renkte kalabilmiş tek yer. Köyde şu ana kadar tek bir pozitif vakaya rastlanmadı. Hatta Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, mahalle muhtarına nazar boncuğu hediye ederek tebrik etti.

MUHTAR İŞİN SIRRINI ANLATTI

Köyde 125 hane olduğunu ve 400 kişinin yaşadığını söyleyen Hacıarslanlar Köyü muhtar Ali Tuzlu, alınan tüm tedbirlere harfiyen uyduklarını söylüyor ve ekliyor: "Atalarımız temizlik imandan gelir demiş. Biz de temizlik konusunda çok titiz davranıyoruz. Şimdiye dek tek bir vakamız olmadı.

Herkes sosyal mesafe ve maske kuralına çok dikkat ediyor. Maskesiz köy meydanında asla dolaşmıyoruz. İnsanlar tarla ya da bahçelerine giderek sadece üretimiyle ilgileniyor. Bunu da yapmak zorundalar çünkü geçimlerini böyle sağlıyorlar. En önemlisi misafirlik kavramını da korona bitene kadar askıya aldık."

KÖYE GİRİŞLERDE ATEŞ ÖLÇÜLÜYOR

Köydeki insanların şehir merkezine pek inmediğinin de altını çizen Tuzlu, "Merkeze günde bir kez araç gider-gelir. Ama çarşamba günleri merkezde pazar kuruluyor, haliyle alışveriş için gitmek zorunda kalıyorlar. Pazar dönüşü de ateşlerini ölçerek köyümüze girişlerini sağlıyoruz" diye de ekliyor.

Çok yüksek riskli ilin mavi köyü! Kovid-19 bu köye giremedi ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLİN MAVİ KÖYÜ! KOVİD-19 BU KÖYE GİREMEDİ

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