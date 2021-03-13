Koronavirüs bu köye giremedi! Çok yüksek riskli Balıkesir'in düşük riskli köyü...

Herkes sosyal mesafe ve maske kuralına çok dikkat ediyor. Maskesiz köy meydanında asla dolaşmıyoruz. İnsanlar tarla ya da bahçelerine giderek sadece üretimiyle ilgileniyor. Bunu da yapmak zorundalar çünkü geçimlerini böyle sağlıyorlar. En önemlisi misafirlik kavramını da korona bitene kadar askıya aldık."