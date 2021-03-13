13 Mart 2021, Cumartesi
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Ankara'da markette 10 yaşındaki kız çocuğuna taciz anı kamerada

haberine göre... 3 gün önce 'nde bulunan markette 10 yaşındaki uyruklu S.H. adlı kızı eden 62 yaşındaki R.A. isimli şahıs yakalanarak, gözaltına alındı. R.A.'nın küçük kızı taciz ettiği anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. R.A.'nın yanına yaklaştığı S.H.'ye sarılarak, yanağını sıktığı ve küçük kızın tepki göstererek uzaklaştığı görüldü.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
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İddiaya göre; alışveriş için markette bulunan R.A., S.H.'nın yanına yaklaşarak etti. Bunun üzerine S.H., market çalışanlarının yanına giderek taciz edildiğini söyledi.R.A. ise bu sırada marketten kaçarak, uzaklaştı.

İhbar üzerine markete polis ekipleri sevk edildi. Marketin güvenlik kamerasından S.H.'nin, R.A. tarafından taciz edildiği belirlenerek, yaşlı adamın yakalanması için çalışma başlatıldı. Takibe alınan R.A. iki gün sonra yakalanarak, gözaltına alındı. R.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan R.A.'nın küçük kızı taciz ettiği anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. R.A.'nın yanına yaklaştığı S.H.'ye sarılarak, yanağını sıktığı ve küçük kızın tepki göstererek uzaklaştığı görüldü. Ancak R.A.'nın market içerisinde küçük kızı takip ettiği ve bir kaç kez daha yanına yaklaşarak taciz ettiği görüntüye yansıdı.

Olay sırasında markette bulunan , yaşanan olayı anlattı. Karatay, "Alışveriş yaparken 10 yaşında kızın market çalışanına, 'Biri beni taciz etti' dediğini duydum. Market çalışanına sordum ne olduğunu? 'Abi biri kızı taciz etmiş' dedi. Ben de o esnada 'korkma kızım, kim yaptı bana onu gösterebilir misin?' dedim. O sırada kız çocuğu adamı marketin dışında gördü. Ben de hemen adamın peşine koştum ama adam benim geldiğimi anlayınca kaçtı. Adamı 20 metre kovaladıktan sonra yakaladım. 'Sen kız çocuğuna bunu yapmaya utanmıyor musun?' diye sordum, arada bir boğuşma oldu. O arada esnaf geldi.

'Ne oluyor?' diye sordular. Olayı anlattım. Esnaf, 'O yaştaki adam o hareketi yapmaz, çocuk yalan söylüyordur' dedi. Adamı elimden aldılar, benim üzerime yürüdüler, ben de geri çekilmek zorunda kaldım. Geri markete gittim, hemen polisi falan aradım. O gün saat 03.00'e kadar polise ifade verdik, şahsı tarif etmeye çalıştık. Dün öğlen saatlerinde yakalandığını öğrendik" dedi.

Markette kız çocuğunu taciz! MARKETTE KIZ ÇOCUĞUNU TACİZ!

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