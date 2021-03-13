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Ankara'da markette 10 yaşındaki kız çocuğuna taciz anı kamerada

DHA
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Giriş: 13.03.2021 16:14
Güncelleme:13.03.2021 16:14
Son dakika haberine göre... 3 gün önce Mamak Aşık Veysel Mahallesi'nde bulunan markette 10 yaşındaki Irak uyruklu S.H. adlı kızı taciz eden 62 yaşındaki R.A. isimli şahıs yakalanarak, gözaltına alındı. R.A.'nın küçük kızı taciz ettiği anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. R.A.'nın yanına yaklaştığı S.H.'ye sarılarak, yanağını sıktığı ve küçük kızın tepki göstererek uzaklaştığı görüldü.
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