



Faruk E., "Rampa aşağı indiğim esnada tırın frenlerinin boşaldığını fark ettim. Önümdeki araç sürücülerinin fark etmesi için selektör yakarak, aralıksız şekilde kornama bastım. O anda kırmızı ışık yandığı için araçlar yolda duruyordu, kaçamadılar. Tırın kontrolünü kaybettiğim için araçlara çarpmaya engel olamadım. Kaza sebebiyle üzgünüm" sözlerine yer verdi.

Faruk E., Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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