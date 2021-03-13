13 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ankara Valisi Vasip Şahin korkuttu: Yolda rahatsızlanınca Sakarya'da hastaneye gitti

Ankara Valisi Vasip Şahin korkuttu: Yolda rahatsızlanınca Sakarya'da hastaneye gitti

Valisi , 'a giderken yolda rahatsızlandı. 'daki hastanede yapılan kontrollerin ardından taburcu edilen Şahin ciddi bir sağlık sorununun olmadığını ve yediği bir şeyin dokunmuş olabileceğini ifade etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
ABONE OL
Ankara Valisi Vasip Şahin korkuttu: Yolda rahatsızlanınca Sakarya'da hastaneye gitti

Valisi , 'a giderken yolda rahatsızlanması üzerine 'da hastanede bir süre müşahede altında tutuldu. Alınan bilgiye göre, İstanbul'a seyir halindeyken yolda rahatsızlanan Şahin, 'ne geldi.

TABURCU EDİLDİ

Şahin, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten ve bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Vali Şahin, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, ciddi bir sağlık sorununun olmadığını, yediği bir şeylerin dokunmuş olabileceğini söyledi.

KONTROLLER VE TANSİYON ÖLÇÜMÜ YAPILDI

"İhtiyaten yoldan geçerken hastaneye uğradım." diyen Şahin, "Sağ olsun Başhekim, hekim arkadaşlarımız, sağlık çalışanlarımız yakından ilgilendiler. Kontroller ve tansiyon ölçümü yapıldı, tekrar yolumuza devam edeceğiz. Sağlık çalışanlarımıza, Emniyet Müdürü'müze, Sayın Vali'mize ilgileri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi Şahin'den vatandaşlara uyarı! ANKARA VALİSİ ŞAHİN'DEN VATANDAŞLARA UYARI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA