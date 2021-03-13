Ankara Valisi Vasip Şahin korkuttu: Yolda rahatsızlanınca Sakarya'da hastaneye gitti

TABURCU EDİLDİ

Şahin, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten ve bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Vali Şahin, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, ciddi bir sağlık sorununun olmadığını, yediği bir şeylerin dokunmuş olabileceğini söyledi.

KONTROLLER VE TANSİYON ÖLÇÜMÜ YAPILDI

"İhtiyaten yoldan geçerken hastaneye uğradım." diyen Şahin, "Sağ olsun Başhekim, hekim arkadaşlarımız, sağlık çalışanlarımız yakından ilgilendiler. Kontroller ve tansiyon ölçümü yapıldı, tekrar yolumuza devam edeceğiz. Sağlık çalışanlarımıza, Emniyet Müdürü'müze, Sayın Vali'mize ilgileri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.