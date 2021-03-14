Beyoğlu'nda eğlence mekanına koronavirüs baskını

İçeride müşteri olarak bulunanlarla polis ekiplerine direnen ve işlem yaptırmak istemeyen 3 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Mekanda bulunan 21 kişiye 66 bin 780 lira ceza yazılırken, yasak olmasına rağmen açık olan işletmeye de Zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

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