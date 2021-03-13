Önünde piknik yaptıkları araç cayır cayır yandı

Olay, Uçmakdere mevkiinde bulunan paraşüt iniş alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.B. isimli şahıs, 06 BGT 846 plakalı aracıyla paraşüt iniş alanına gelerek, aracın önünde piknik yaptı. O sırada önünde piknik yaptıkları aracın iç kısmında bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Aracın sahibi çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışsa da rüzgarın etkisiyle yangın tüm aracı sardı.

Haber verilmesi üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, cayır cayır yanan araç yangınını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası araçtan geriye demir yığını kaldı.

Yangının elektrik kaynaklı çıktığı düşünülüyor.