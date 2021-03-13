13 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Önünde piknik yaptıkları araç cayır cayır yandı

Önünde piknik yaptıkları araç cayır cayır yandı

'ın ilçesi 'de bulunan paraşüt iniş alanında piknik yapan vatandaşın aracı alev alev yandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
ABONE OL
Önünde piknik yaptıkları araç cayır cayır yandı

Olay, Uçmakdere mevkiinde bulunan paraşüt iniş alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.B. isimli şahıs, 06 BGT 846 plakalı aracıyla paraşüt iniş alanına gelerek, aracın önünde piknik yaptı. O sırada önünde piknik yaptıkları aracın iç kısmında bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Aracın sahibi çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışsa da rüzgarın etkisiyle yangın tüm aracı sardı.

Haber verilmesi üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, cayır cayır yanan araç yangınını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası araçtan geriye demir yığını kaldı.

Yangının elektrik kaynaklı çıktığı düşünülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA