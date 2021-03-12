12 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

'ndan geçen Rus Donanması'na ait SB-739 borda numaralı askeri römorkör 'ne doğru yol aldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.03.2021
ABONE OL

Ege Denizi'nden saat 14.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait SB-739 borda numaralı askeri römorkör, Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçerek saat 15.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Rus askeri römorkör, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus askeri römorköre, boğaz geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazından geçti RUS ASKERİ RÖMORKÖRÜ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA