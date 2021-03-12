'Orta riskli' iller arasında olan Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Koronavirüs risk haritasında 'orta riskli' iller arasında yer alan Gaziantep'te, kontrollü normalleşme ile birlikte çarşı ve meydanlarda yoğunluk yaşanıyor.
YAŞAM DHA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gaziantep'in en işlek noktalarından olan çarşıların bulunduğu Gaziler Caddesi'nde alışveriş yapanlar yoğunluk oluşturdu.
VATANDAŞLAR UYARILDI
Sosyal mesafe ve maske kullanım kurallarının ihlal edildiği bölgede polis ve zabıta ekipleri denetimlerde bulunarak vatandaşları uyardı.