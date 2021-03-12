12 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 'Orta riskli' iller arasında olan Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk

'Orta riskli' iller arasında olan Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk

Koronavirüs risk haritasında 'orta riskli' iller arasında yer alan 'te, kontrollü normalleşme ile birlikte çarşı ve meydanlarda yoğunluk yaşanıyor.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
ABONE OL
'Orta riskli' iller arasında olan Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk

Gaziantep'in en işlek noktalarından olan çarşıların bulunduğu Gaziler Caddesi'nde alışveriş yapanlar yoğunluk oluşturdu.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Sosyal mesafe ve maske kullanım kurallarının ihlal edildiği bölgede polis ve zabıta ekipleri denetimlerde bulunarak vatandaşları uyardı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA