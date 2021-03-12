12 Mart 2021, Cuma
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Isparta'da babanın feryadı yürekleri dağladı!

Son dakika haberine göre; 'da otomobille çarpışan motosikletteki ile yaşamını yitirdi. Bünyamin Toptaş'ın babası , oğlunun ayakkabısını görünce, "Oğlum bu benim. Beni dinlemedi. Neden ettin buna bana" diyerek feryat etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2021
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Isparta'da babanın feryadı yürekleri dağladı!

Kaza saat 11.00 sıralarında - karayolu Aliköy Kavşağı'nda meydana geldi. yönetimindeki 42 AGZ 854 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen plakasız motosiklet kavşakta çarpıştı.

Motosiklette bulunan ile , yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri, Bünyamin Toptaş'ın öldüğünü belirledi. Yaralanan Mustafa Sarı da götürüldüğü 'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Emre Kırmızı ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınanark karakola götürüldü.



'NEDEN ETTİN BUNU BANA'

Haberi alıp kaza yerine gelen 'ın babası , yerde oğlunun cenazesini görünce şoka girdi. Jandarmanın sakinleştirmeye çalıştığı Toptaş, oğlunun cenazesinin hemen yanında bulunan ayakkabıyı görünce "Oğlum bu benim. Beni dinlemedi. Neden ettin buna bana" diyerek feryat etti.



Bünyamin Toptaş'ın cenazesi, cenaze nakil aracı ile hastane morguna kaldırıldı.

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