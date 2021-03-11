11 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Yunusların muhteşem görüntüleri havadan böyle görüntülendi

Yunusların muhteşem görüntüleri havadan böyle görüntülendi

'ın İlçesinde Yunus balıklarının deniz yüzeyindeki keyfi havadan görüntülendi. Yunusların yaşamı renkli görüntülere sahne oldu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
ABONE OL
Yunusların muhteşem görüntüleri havadan böyle görüntülendi

Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde Yunus balıkları fotoğraf sever bir vatandaşın drone kamerasına yansıdı.

Yunusların muhteşem görüntüleri havadan böyle görüntülendi

Daha önce güneşli havalarda drone ile görüntülenen yunus balıklarının Marmara Denizi'nde akrobatik hareketleri renkli görüntülere sahne oldu.

Yunusların muhteşem görüntüleri havadan böyle görüntülendi

Drone ile takibe alınan yunuslar bir süre deniz yüzeyinde keyif sürdürdükten sonra bir anda gözlerden kayboldular.

Yunusların muhteşem görüntüleri havadan böyle görüntülendi

Denizin dibine gözlerden kaybolan yunus balıklarından geriye muhteşem görüntüler kaldı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA