Yunusların muhteşem görüntüleri havadan böyle görüntülendi
Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde Yunus balıklarının deniz yüzeyindeki keyfi havadan görüntülendi. Yunusların yaşamı renkli görüntülere sahne oldu.
YAŞAM İHA
Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde Yunus balıkları fotoğraf sever bir vatandaşın drone kamerasına yansıdı.
Daha önce güneşli havalarda drone ile görüntülenen yunus balıklarının Marmara Denizi'nde akrobatik hareketleri renkli görüntülere sahne oldu.
Drone ile takibe alınan yunuslar bir süre deniz yüzeyinde keyif sürdürdükten sonra bir anda gözlerden kayboldular.
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Denizin dibine gözlerden kaybolan yunus balıklarından geriye muhteşem görüntüler kaldı.