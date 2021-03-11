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Gaziantep'te rehine operasyonu! İmdatlarına PÖH yetişti

'te borcunu ödeyemediği için bunalıma giren Fırat T. tüm ailesini rehin alarak küçük çocuğunu pencereden aşağıya atmaya çalıştı. PÖH timlerinin operasyonuyla çocuk babanın elinden kurtarılırken baba Fırat T. gözaltına alındı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.03.2021
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Gaziantep'te rehine operasyonu! İmdatlarına PÖH yetişti

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Mücahitler Mahallesi'nde yaşayan ve borcunu ödeyemediği için bunalıma giren Fırat T. isimli şahıs sabah saatlerinde intihara kalkıştı. Ailesinin çabaları üzerine intihar etmekten vazgeçen Fırat T., öğlenden sonra ailesini rehin alarak küçük çocuğunu pencereden atmaya çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra özel harekat polislerinin (PÖH) de bulunduğu çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri babanın çocuğunu bırakabileceği zemine branda açarak önlem alırken polis ekipleri ise apartmanı güvenlik çemberine aldı. İkazlara ve vazgeçirme çabalarına rağmen vazgeçmeyen baba için olay yerine gelen Polis Özel Harekat timleri eve operasyon düzenledi. İçeriye giren ekiplerin ikna ettiği baba gözaltına alındı.

Operasyonla babasının elinden kurtarılan küçük çocuk kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken baba Tatar gözaltına alınırken, diğer aile fertleri ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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