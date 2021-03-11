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Balıkesir’de metruk binada çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın 1 saatte söndürüldü. Vatandaşlar binayı madde bağımlılarının kullandığını yangının da bu nedenle çıkmış olabileceğini söylediler.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.03.2021
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Balıkesir’de metruk binada çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

Edremit ilçesi Tuzcumurat Mahallesi 112. Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Vatandaşlar binayı madde bağımlılarının kullandığını, yangının da bu nedenle çıkmış olabileceğini söylediler. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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