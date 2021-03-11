Balıkesir’de metruk binada çıkan yangın 1 saatte söndürüldü
Edremit ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın 1 saatte söndürüldü. Vatandaşlar binayı madde bağımlılarının kullandığını yangının da bu nedenle çıkmış olabileceğini söylediler.
YAŞAM DHA
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Edremit ilçesi Tuzcumurat Mahallesi 112. Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangın kontrol altına alındı.
ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Vatandaşlar binayı madde bağımlılarının kullandığını, yangının da bu nedenle çıkmış olabileceğini söylediler. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.