Canlı yayında korkunç anlar! Dev ekran konuğun üzerine böyle düştü
Son dakika haberi... Kolombiya'da bir televizyon kanalının canlı yayına katılan konuklardan birinin üzerine stüdyodaki dev ekran düştü. Konuk ekranın düşmesiyle yüzüne masaya çarptı.
YAŞAM İHA
Kolombiya'da bir televizyon kanalında günlük yayınlanan spor programında facianın eşiğinden dönüldü.
Stüdyoda duvara sabitlenmiş halde bulunan dev ekran, canlı yayın sırasında konuklardan birinin üzerine düştü.
Ekranın düşmesiyle birlikte yüzünü masaya çarpan konuk, büyük tehlike atlattı.
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O anda sunucunun yerinden kıpırdamaması dikkat çekerken, yaralanan konuğun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.