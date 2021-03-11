11 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Canlı yayında korkunç anlar! Dev ekran konuğun üzerine böyle düştü

Canlı yayında korkunç anlar! Dev ekran konuğun üzerine böyle düştü

Son dakika haberi... 'da bir televizyon kanalının canlı yayına katılan konuklardan birinin üzerine stüdyodaki dev ekran düştü. Konuk ekranın düşmesiyle yüzüne masaya çarptı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
ABONE OL
Canlı yayında korkunç anlar! Dev ekran konuğun üzerine böyle düştü

Kolombiya'da bir televizyon kanalında günlük yayınlanan spor programında facianın eşiğinden dönüldü.

Canlı yayında korkunç anlar! Dev ekran konuğun üzerine böyle düştü

Stüdyoda duvara sabitlenmiş halde bulunan dev ekran, canlı yayın sırasında konuklardan birinin üzerine düştü.

Canlı yayında korkunç anlar! Dev ekran konuğun üzerine böyle düştü

Ekranın düşmesiyle birlikte yüzünü masaya çarpan konuk, büyük tehlike atlattı.

Canlı yayında korkunç anlar! Dev ekran konuğun üzerine böyle düştü

O anda sunucunun yerinden kıpırdamaması dikkat çekerken, yaralanan konuğun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA