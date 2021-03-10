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Kumarhaneden müzeye... İşte Yıldız Sarayı ve Levanten Mario Sera'nın bilinmeyen hikayesi

Başkan , yıllar önceki bir konuşmasında ’nın 1926 yılında kumarhane olarak işletilmesini hatırlatıp tepki göstermişti. … sitesinde yayınlanan bir yazı da bu olayı yeniden sosyal medyada gündeme getirdi. İşte Sarayı ve Levanten Mario Sera'nın bilinmeyen hikayesi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2021
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Kumarhaneden müzeye... İşte Yıldız Sarayı ve Levanten Mario Sera'nın bilinmeyen hikayesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yıllar önceki bir konuşmasında 'nın 1926 yılında kumarhane olarak işletilmesini hatırlatıp tepki göstermişti.

sitesinde yayınlanan bir yazı da bu olayı yeniden sosyal medyada gündeme getirdi. Mario Sera, Ylıdız Sarayı'nı kumarhane yapmak için 1926'da 30 yıllığına kiraladı.

, kumarhanenin karını arttırabilmek için İtalyan hükümetinin desteği bol paralı Avrupalı kumarbazları 'a bedava taşıdı. Ancak bir süre sonra kumarhane nedeniyle intiharlar başladı.

İHTİHARLAR BAŞLADI
Önce bir subayı, ardından da 'nin başkâtibi de tüm parasını kumarda kaybedince kendini öldürdü.

Kumarhane, 12 Eylül 1927 günü, geceyarısından hemen sonra polislerle beraber 'a giden İstanbul Savcısı tarafından mühürlendi. Mario Serra, Belediye ile anlaşması bulunduğunu, ve kumarhanenin kapatılamayacağını iddia ederek İstanbul mahkemelerinde dava üstüne dava açtı.

NEREYE KAÇTIĞI SIR KALDI
1938 yılında 'yi terk eden Mario Sera'nın nereye gittiği ise hep sır olarak kaldı…

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