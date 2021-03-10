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İstanbul'da Lamborghini'de karpuz satan İranlı fenomen Milad Hatemi sınır dışı edildi

’nda lüks aracın ön bagajında satarak gündeme gelen ve sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde polis aracının içinde video çeken İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatemi sınır dışı edildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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İstanbul'da Lamborghini'de karpuz satan İranlı fenomen Milad Hatemi sınır dışı edildi

Milad Hatemi, 'nda lüks aracın ön bagajında satarak gündeme geldi. 'de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 17 Aralık 2020'de polis aracının içinde çektiği videonun ardından Hatemi gözaltına alınmış ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Hatemi'nin yanındaki polis memuru da görevden alınmıştı. Ülkeye girişi "ihtiyaten engelli" olan Hatemi, Geri Gönderme Merkezi'ne yollandı.

1. İdare Mahkemesi'nin Milad Hatemi'nin sınır dışı edilmesi yönünde karar verdiği öğrenildi.

Kararın ardından Hatemi'nin 'nce 'a gönderildiği, buradan da 'na sevk edilerek makamlarına teslim edildiği bilgisi edinildi.

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