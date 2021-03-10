İstanbul'da Lamborghini'de karpuz satan İranlı fenomen Milad Hatemi sınır dışı edildi

Milad Hatemi, İstanbul Beyoğlu'nda lüks aracın ön bagajında karpuz satarak gündeme geldi. Kağıthane'de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 17 Aralık 2020'de polis aracının içinde çektiği videonun ardından Hatemi gözaltına alınmış ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.