İstanbul'da Lamborghini'de karpuz satan İranlı fenomen Milad Hatemi sınır dışı edildi
Beyoğlu’nda lüks aracın ön bagajında karpuz satarak gündeme gelen ve sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde polis aracının içinde video çeken İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatemi sınır dışı edildi.
YAŞAM DHA
Hatemi'nin yanındaki polis memuru da görevden alınmıştı. Ülkeye girişi "ihtiyaten engelli" olan Hatemi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne yollandı.
İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nin Milad Hatemi'nin sınır dışı edilmesi yönünde karar verdiği öğrenildi.
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Kararın ardından Hatemi'nin Göç Genel Müdürlüğü'nce Van'a gönderildiği, buradan da Kapıköy Sınır Kapısı'na sevk edilerek İran makamlarına teslim edildiği bilgisi edinildi.