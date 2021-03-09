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Hikayesiyle kalplere dokunmuştu! Oxford yalanı ortaya çıktı

'da 2 çocuk annesi 57 yaşındaki 'un 15 yıldır çiçek satarak okula gönderdiğini sandığı kızı 'un 'nde eğitim almadığı ortaya çıktı. Annesinin para gönderdiği genç kızın ailesinden uzakta yaşadığı belirtildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
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Hikayesiyle kalplere dokunmuştu! Oxford yalanı ortaya çıktı

ilçesinde bulunan 'n en eski çiçekçilerinden olan , yaz, kış, yağmur, çamur demeden mütevazı tezgahının başına geçerek mezarlık ziyaretine gelenlere çiçek satıyor.

Çiçek satarak ev ekonomisine katkı sağlayan Bozkurt, oğlunu buradan kazandığı parayla okuttuğunu, kızının ise halen 'de bulunan Tıp Fakültesi'nde 5 yıldır eğitim gördüğünü anlattı.



Üniversitesi 5'inci sınıfta eğitim gördüğünü söyleyen (25) ise, ''Annem zorluklarla mücadele ederek, bizi bu günlere kadar getirdi. Annem kendi emekleriyle çiçek ekiyor, topluyor ve gelip burada satıyor, bazen de çiçek toplamak için dağa gider.

Ağabeyim de üniversite mezunu. Şu an astsubay, 'de görev yapıyor. Annem iki çocuğuna da fazla düşkündür, onun için her şey biziz, ailesine çok düşkündür. Beraber bizim için mücadele ediyorlar" ifadelerini kullandı.



Anne ve kızının verdiği röportaj, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı nedeniyle Gülseren Bozkurt'a destek mesajları attı. Ancak Merve Bozkurt'un Oxford Üniversitesi'nde eğitim görmediği ortaya çıktı.

Annesinin yurt dışında eğitim gördüğünü sanıp para gönderdiği genç kızın, ailesinden uzakta bir yaşam sürdüğü ifade edildi.

Mezarlıkta çiçek satarak kızını Oxford'ta okutuyor! MEZARLIKTA ÇİÇEK SATARAK KIZINI OXFORD'TA OKUTUYOR!
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