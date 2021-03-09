Mervenur Polat son yolculuğuna uğurlandı | Cüneyt Akyol cinayeti itiraf etti

Antalya'da cansız bedeni, bir binanın çatısında bulunan 20 yaşındaki Mervenur Polat için Kayseri'de tören yapıldı. Genç kadının yakınları cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Ayrıca zanlılardan Cüneyt Akyol, Polat'ı öldürdüğünü itiraf etti.

"4,5 AY CESETLE YAŞAMIŞIZ"

Antalya'da bir binanın çatısında folyaya sarılı halde cesedi bulunan 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın ölüm nedeni belli oldu. Mervenur Polat'ın C.A. tarafından iple boğularak öldürüldüğü belirlendi. Mervenur Polat'ın cesedinin bırakıldığı apartmanda oturan Server Çekiç Balaban, "4.5 aydır cesetle yaşamışız. Şok geçirdim" dedi.