Arabesk rap müziğinin öncü ismi: Yener Çevik A Haber’de

KAZA GÜNÜ

Allah'a şükürler olsun hatırlamıyorum ama hatırlarsan herhalde travmalardan kurtulamazdım. Bir kaza oldu bir arefe günüydü İstanbul'a İzmir'e gidiyorduk ve o sıra işte bir trafik kazası geçiriyoruz gözlerimi zaten hastanede açtım ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Allah'a şükürler olsun, Allah beterinden korusun hepimizi. Öyle bir kaza geldi geçti şükür dedik şükürde kaldık atlattık Allah tekrardan hayatı bize hediye etti. Ama dediğim gibi ondan sonraki ilk adımı atışım benim için çok değerliydi çünkü 2 yıl yatalak kaldım. Ve 2014'te ilk adımı attım böyle o mutluluğu tarif edecek ne bir cümle var ne de bir yazı var. O iki sene zikirle geçti. Zikir yapa yapa ya işte annemin babamın bana destek olması ile geçti. Sevenlerimizin dualarıyla geçti.