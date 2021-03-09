Arabesk rap müziğinin öncü ismi: Yener Çevik A Haber’de
Son dakika haberi... Türkiye'de son yıllarda rap müziğe ilgi arttı. Bizler de rap dünyasının öncü isimlerinden Yener Çevik ile rap müziğini ve rap dünyasını konuştuk. Onun hikayesi ise oldukça farklı. Çevik, A Haber muhabiri Damla Karasu'nun sorularını yanıtladı.
Türkiye'de son yıllarda rap müziğe ilgi arttı. Bizler de rap dünyasının öncü isimlerinden Yener Çevik ile rap müziğini ve rap dünyasını konuştuk. Onun hikayesi ise oldukça farklı. Çevik, A Haber muhabiri Damla Karasu'nun sorularını yanıtladı.
İşte o açıklamalar;
Bazen bir haykırış bazense aykırılık. Rap müziği hep bunlarla tanıdık ama aslında bir de bilinmeyen yüzü var.
"BURADA SELAMÜN ALEYKÜM VAR"
Dizilerde öyle yanlış aktarıldı ki, 'ye-yo' diye giriyor bilmem ne falan. Burada selamün aleyküm var, nasılsın iyi misin var, merhaba var. Burada kimse ye-yo, bro vs. diye şeklinde konuşmuyor bu ülkede. Gidiyor böyle pırıldaklı pırıldaklı böyle şeyler… Amerika'da adam giyinebilir onu. Herkes kendi coğrafyasında yaşıyor rapi hip-hop'u. Ama bizimkisi Türk hip-hop kültürü burada ye-yo yok. Burada nasılsın var, selamün aleyküm var, birader var, merhaba var.
"TARZIMIN ADI ARABESK RAP"
Ben Yener Çevik 20 Eylül 1979 İzmir Karşıyaka doğumluyum. Aslen Erzurum Oltu ama doğup büyüdüm üzere İzmir Karşıyaka Örnekköy. Bir kenar mahalleden çıktık. Oradan bütün dünyaya yayılıyoruz şu an. Benim tarzımın adı tam tamına zaten bana da aittir bu stil arabesk rap. Arabesk dinleyen biriyim dinlediğim müzikle yapmak istediğim müziği birleştirdim ve bunun adı arabesk rap oldu. 95'te yaptığım şarkı da şu an aklımda 2000'de yaptığım şarkı da aklımda. Çalar çalmak aklıma geliyor ama nasıl bir yetidir inanın benim açıklayabileceğim bir şey değil tamamen Allah vergisi.
"KELİMELERLE DANS EDEN ADAMLARIZ"
İlk şarkımı 1995'te yaptım liseli genç uyuşturucuya karı bir parçadır hala da yayında. Sene 2021 hala devam ediyoruz. Allah nefes verdiği sürece de devam. Şöyle bir algı da var ya yıllarca böyle rap yaparken adam diyor ki rap hareketi yapsana rapin dans olduğunu falan sananlar var. Misal ben bundan daha fazla kiloluydum şu an kilo vermiş haldeyim adam bana diyor ki kafanın üstünde dönsene. Fizik kanununa haykırı ben nasıl kafamın üstünde döneyim. Ama tabi abiye de bir şey diyemiyorsun orada. Kelimelerle dans eden adamlarız biz. Maalesef amcacığım hala kafamın üzerinde dönemiyorum.
EŞİNİZLE NASIL TANIŞTINIZ?
Eşim benim çocukluk arkadaşım. Biz 13 yaşında Karşıyaka Kareler var oradan birbirimizi tanıyoruz bir şekilde Allah tekrardan nasip etti bizleri yan yana getirdi ve o sıra arkadaştık şimdi ömür boyu her şeyim. Ben evlendiğim gün çok mutluydum. O sıra hayatım değişti her şeyim değişti.
Bir de mutlu olduğum zaman şey vardı 2012'de çok büyük trafik kazası geçirdim. 2014'te 2 yıl yatalak kaldım 2012'de trafik kazasından sonra 2014'te ilk adım attım sonra en mutlu olduğum gündür.
KAZA GÜNÜ
Allah'a şükürler olsun hatırlamıyorum ama hatırlarsan herhalde travmalardan kurtulamazdım. Bir kaza oldu bir arefe günüydü İstanbul'a İzmir'e gidiyorduk ve o sıra işte bir trafik kazası geçiriyoruz gözlerimi zaten hastanede açtım ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Allah'a şükürler olsun, Allah beterinden korusun hepimizi. Öyle bir kaza geldi geçti şükür dedik şükürde kaldık atlattık Allah tekrardan hayatı bize hediye etti. Ama dediğim gibi ondan sonraki ilk adımı atışım benim için çok değerliydi çünkü 2 yıl yatalak kaldım. Ve 2014'te ilk adımı attım böyle o mutluluğu tarif edecek ne bir cümle var ne de bir yazı var. O iki sene zikirle geçti. Zikir yapa yapa ya işte annemin babamın bana destek olması ile geçti. Sevenlerimizin dualarıyla geçti.
"ŞÜKÜR BENİM HAYAT MOTTOM"
Hepimiz başka sorunlarla cebelleşiyoruz ama bu savaştan da galip çıkacağız. Birinci korona meydan muharebesi diyorum ben buna. Bu savaştan da çıkacağız biz neler neler atlattık. Allah var gam yok. Ay doğduysa illa ki güneşte doğuyor. Her gecenin bir sabahı var. Şükür benim hayat mottom. Şükredebilen insanı yenebilecek hayatta ne taş var ne tüfek var ne atom bombası var. Şükürde kalan insanı yenebilecek hiçbir madde yok bu hayatta.
BİZİM ÜLKEMİZ DÜNYANIN EN GÜZEL YERİ
Bizim ülkemiz dünyanın en güzel yeri 17 tane ülke gezdim ciddi söylüyorum bizim ülkemizden daha da güzel daha da iyi bir yer yok. Çok açık net söylüyorum bunu. İnsani olarak, coğrafi olarak, yaşayış biçimi olarak o yüzden herkes toprağına vatanına milletine ülkesine sımsıkı sarılsın ve sahip çıksın.
HEP SOKAĞI ANLATIYORUM
Hep sokağı anlatıyorum çünkü dünyada iki yerde eşitsinizdir. Bir sokakta bir de toprak altında. O yüzden her zaman sokağa anlatmaya devam edeceğim. Ürününü satıp evine helal ekmek götürmek isteyen insanları yazacağız. Kağıt toplayıp helal yoldan ekmeğini götüren insanları yazacağız. İnsanların aslında dert olarak gördükleri şeyin onların derdi olmadığını, onların tamamen hayatta varoluş sebepleri, onurunu gururunu yazmaya devam edeceğiz Türkçe rap olarak cidden dünyada da çok güçlü yerdeyiz.
1995'te rap yapmaya başladım sene oldu 2021 hala yapıyorum ama bu işten ne zaman para kazanmaya başladı dersiniz takribi herhalde ya 4 ya 5 yıldır elimize para geçiyor. Bu güne kadar rap yapabilmek için sokakta ben biz İzmir'de gevrek deriz simit de sattım, inşaat köşelerinde de çalıştım. 8 yılım ağır sanayide geçti otomotiv sektöründe.
Hangi işi yaparsanız yapın yani işinizi severek yapıyorsanız kesinlikle başarı muhakkak size geliyor. Gerçek olmayacak bir hayali Allah sizin gönlünüze sundurmaz o yüzden beklemek gerekiyor bahar gibi beklemek gerekiyor. Baharda illa çiçek açıyor ama gülün kokusunu duymak istiyorsanız illa dikene dokunmanız gerekiyor.