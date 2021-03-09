Kovid-19 salgınını fırsat bildi galericileri dolandırdı

Pandemiyi fırsat bilen dolandırıcılar sahte dekontlarla 34 milyon liralık vurgun yaptı.

Dolandırıcı araçların ruhsatını, fotoğraflarını, bilgi ve belgeleri galericilerle paylaşarak çalıştığını iddia ettiği holdinge ait sahte evrakları ibraz etti.

Dolandırcı şahsın ağına avukat, doktor, milletvekili ve galericiler düştü. Bazıları şanslıydı dolandırılmaktan son anda kurtuldu.