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Almanya'da Türkçe konuşan spiker Pınar Atalay'a nefret dolu sözler!

'da çocuklara farklı kültürleri ve güncel konuları öğreten bir çizgi karakter, 50. yaşına girdi. Devlet televizyonu , bu haberi o gün ekran karşısına geçen sunucusu 'ın anadili ile giriş yaparak duyurmak istedi. Atalay, ana haber bültenini Türkçe konuşarak açtı. Ancak bu durum ülkedeki aşırı sağcıları rahatsız etti. Hakaret içerikli mesajlar birbiri ardına geldi.

DÜNYA A Haber
Giriş Tarihi: 09.03.2021
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Almanya'da Türkçe konuşan spiker Pınar Atalay'a nefret dolu sözler!

Türkçe olarak sadece 2 cümle kurdu. Ancak aşırı sağcılar toplamda 8 saniyeyi bile bulmayan bu konuşmaya tahammül edemedi.

Sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar birbiri ardına geldi. 7 yıldır devlet televizyonu 'de ana haber bültenini sunan bu kez seyircilerini Türkçe konuşarak karşıladı. Amacı ülkede çocuklara farklı kültürleri öğreten çizgi karakterin 50. yaşına girmesini kutlamaktı.

İşte bu sözlerin hemen ardından sosyal medyada ırkçı yorumların fitili ateşlendi. Aşırı sağcılar, kin ve nefret dolu mesajlar paylaştı.

Hatta 2 cümlelik Türkçe sunumun propagandası yaptığını ileri sürenler bile oldu!

Aşırı sağcıların Türkiye karşıtı tutumuna tepki gösterenler ise Türk haber spikeri Pınar Atalay'ı ve kanalı tebrik etti.

Türkçe konuşan spikere nefret dolu sözler! TÜRKÇE KONUŞAN SPİKERE NEFRET DOLU SÖZLER!

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