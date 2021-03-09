Almanya'da Türkçe konuşan spiker Pınar Atalay'a nefret dolu sözler!

Türkçe olarak sadece 2 cümle kurdu. Ancak aşırı sağcılar toplamda 8 saniyeyi bile bulmayan bu konuşmaya tahammül edemedi.

Sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar birbiri ardına geldi. 7 yıldır alman devlet televizyonu Ard'de ana haber bültenini sunan Pınar Atalay bu kez seyircilerini Türkçe konuşarak karşıladı. Amacı ülkede çocuklara farklı kültürleri öğreten çizgi karakterin 50. yaşına girmesini kutlamaktı.