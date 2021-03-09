09 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Ailesinin evde tek başına bıraktığı minik Bebil'i itfaiye kurtardı

Son dakika: Ailesinin evde tek başına bıraktığı minik Bebil'i itfaiye kurtardı

Son dakika haberine göre 'da ailesinin yalnız bıraktığı 4 yaşındaki Bebil Ç. adlı kız çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Polis, çocuğu teyzesine teslim etti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.03.2021
ABONE OL
Son dakika: Ailesinin evde tek başına bıraktığı minik Bebil'i itfaiye kurtardı

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi Şehit Ercan Caddesi'nde meydana geldi. Tek katlı gecekonduda oturan Ebru ve Hakan Ç. çifti, çocukları Bebil'i evde bırakıp, ayrıldı. Tek başına kalan minik Bebil, bir süre sonra evin açık penceresine çıkıp, ağlamaya başladı.

Küçük kızın pencerede ağladığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye ekibi, minik kızı, açık kapıdan girip, kurtardı. Ağlamayı sürdüren çocuğu önce itfaiye, daha sonra polis sakinleştirmeye çalıştı. Ancak küçük kız ağlamaya devam etti. Polis aileye ulaşmaya çalışırken, minik Bebil, bir süre sonra gelen teyzesine teslim edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA