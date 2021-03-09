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Kısıtlamayı ihlal edip bekçiye saldırdı! Kafa atıp tekmeler savurdu

'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden H.Y.D., kendisine işlem yapan mahalle bekçisine kafa atıp, kaçtı. Kısa sürede yakalanan şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Sanki biz teröristiz' dedi. Öte yandan H.Y.D. hakkında 'Görevli memura mukavemet' suçundan yasal işlem başlatıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
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Kısıtlamayı ihlal edip bekçiye saldırdı! Kafa atıp tekmeler savurdu

Olay, dün saat 21.30 sıralarında İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen mahalle bekçileri, 55 ABS 341 plakalı otomobili durdurarak sürücüden, kısıtlamadan muaf olduğuna dair belge istedi. Ancak herhangi bir belgesi bulunmayan H.Y.D., kendisine yasal işlem yapan bekçiye kafa atıp tekmeler savurdu. Saldırgan ardından aracına binip kaçtı.

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Şüpheliyi takibe alan ekipler, aracı Adalet Mahallesi Selman Özay Sokak'ta park halinde buldu. Aracı bırakarak kaçan H.Y.D., yapılan çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sağlık raporu alınmak için hastaneye götürüldüğü sırada, kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Sanki biz teröristiz' dedi.

H.Y.D. hakkında 'Görevli memura mukavemet' suçundan yasal işlem başlatıldı.

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