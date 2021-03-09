Bursa'da hırsızlar marketi birbirine kattı!

Daha önceden de çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Markette yaşanan panik anları ve yalancı hırsızların tiyatro gibi hırsızlık oyunu kameralar tarafından görüntülendi.

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