İşyerleri için flaş koronavirüs kararı! Sınır getirildi
Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken 1 Mart'tan itibaren başlayan kademeli normalleşme ile birlikte illerden peş peşe koronavirüs kararları geliyor. Bir ilde işyerleri ile ilgili bir yeni bir karar alındı.
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre son 24 saatte yapılan 139 bin 429 testte 13 bin 215 vaka, 767 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 64 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 106 kişi de iyileşti.
Son verilerle toplam test sayısı 34 milyon 262 bin 280, toplam vaka sayısı 2 milyon 793 bin 632, toplam vefat sayısı 29 bin 94, toplam ağır hasta sayısı 1239, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 632 bin 30 oldu.
Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.
VALİLİK AÇIKLADI! YENİ KARAR
Milliyet'in haberine göre; Öte yandan koronavirüs vaka sayılarındaki artış ile dikkat çeken Giresun'da 100 metrekarenin üzerindeki iş yerlerine girişlerde HES kodu sorgulanacak. Giresun Valiliği, 100 metrekarenin üzerindeki tüm iş yerleri, işletme, fabrika ve benzeri yerlere girişlerde HES kodu sorgulanması yapılacağını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Enver Ünlü başkanlığında toplandığı belirtildi. İl genelinde 100 metrekare üzerinde bulunan tüm iş yerleri, işletme, fabrika ve benzeri yerlere girişlerde çalışan, müşteri ayrımı yapılmaksızın HES kodu sorgulaması yapılmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, HES kodu yüksek riskli ve riskli olan kişilerin kolluk kuvvetlerine bildirileceği aktarıldı.
Açıklamada, kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince para cezası verileceğine işaret edildi. Aykırılık durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç tekil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği kaydedildi.
'KENDİ POLİSİNİZ OLUN'
Bu arada Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kentte koronavirüs vaka sayısındaki artışa dikkat çekerek, "Vaka sayıları artıyor. Lütfen kendi polisiniz olun" diyerek uyarıda bulundu. Koronavirüs haritasında yüksek risk grubunda turuncu renkte olan Kocaeli'de 100 binde 99.18 olan vaka sayısı 112.25'e yükseldi.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz vaka sayısının artması nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Vali Yavuz, "Sevgili Kocaelili kardeşlerim, Valilik olarak 1 milyon 65 bin denetim gerçekleştirdik.
Kamu çalışanlarımız büyük bir özveri ile çalışıyor. Bu esnada Covid-19'a yakalanan iki polisimiz hayatını kaybetti. Özetle vaka sayıları artıyor. Lütfen kendi polisiniz olun" ifadelerini kullanarak uyarıda bulundu.
SOKAK KARANTİNAYA ALINDI
Manisa'nın Akhisar ilçesi kırsal Kayalıoğlu Mahallesi'ndeki sokakta ise 25 kişinin koronavirüs testinin pozitifi çıkması ardından yerleşim 10 gün süreyle karantinaya alındı. Akhisar Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu, kırsal Kayalıoğlu Mahallesi'nde bir sokağı karantinaya aldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlçemiz Kayalıoğlu Mahallesi Bağlarbaşı sokakta ikamet eden 25 kişinin Covid-19 test pozitifliği saptanması ve diğer vatandaşlara da bulaşması üzerine salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla karantina uygulanma şartları çerçevesinde sokağın 8 Mart 2021 tarihi saat 17:00'den itibaren 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verilmiştir."
BELEDİYE BAŞKANI POZİTİF ÇIKTI
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Eroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşerilerim, yaptırdığım Kovid-19 testimin pozitif olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Hamdolsun şu an için sağlığım yerinde olup, evde istirahat halindeyim. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, bütün hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim." ifadesini kullandı.