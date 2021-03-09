Son dakika: İçişleri Bakanlığından 'dinamik denetim modeli' açıklaması: 7 bin 496 işletmeye ceza

Bu kapsamda 7 Mart'ta tüm il ve ilçelerde otel, konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesislerini kapsayan denetim faaliyeti gerçekleştirildi. 4.423 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katılım sağladığı denetimlerde 14.176 ekipten oluşan 55 bin 989 personel görev yaptı.