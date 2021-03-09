09 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanlığından 'dinamik denetim modeli' açıklaması: 7 bin 496 işletmeye ceza

Son dakika: İçişleri Bakanlığından 'dinamik denetim modeli' açıklaması: 7 bin 496 işletmeye ceza

Son dakika haberi... Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde kapsamında konu bazlı tematik denetimlere devam ediliyor. Yeme içme yerlerinden sonra konaklama tesisleri de denetlendi. 4 bin 423’ü vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü olmak üzere 55 bin 989 personelin katıldığı denetimlerde, 18 bin 547 otel, konaklama ve kayak oteli tesisi kontrol edildi. Denetimlerde; 3 bin 617 iş yeri/işletmeye uyarma cezası, 7 bin 496 işletme/iş yeri ve kişiye idari para cezası uygulandı. Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 86 suç duyurusunda bulunuldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanlığından 'dinamik denetim modeli' açıklaması: 7 bin 496 işletmeye ceza

Bakanlığınca kontrollü normalleşme sürecinde salgınla mücadele tedbirlerine uyumun sağlanması amacıyla "" başlatıldı. Dinamik denetim modeli gereğince konu bazlı haftalık tematik denetimler ülke genelinde devam ediyor.

Bu kapsamda 7 Mart'ta tüm il ve ilçelerde otel, konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesislerini kapsayan denetim faaliyeti gerçekleştirildi. 4.423 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katılım sağladığı denetimlerde 14.176 ekipten oluşan 55 bin 989 personel görev yaptı.

18 BİN 547 TESİS KONTROL EDİLDİ
Gün boyu süren denetimler kapsamında 18 bin 547 işyeri (otel, konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri), 1.822 pazaryeri/semt pazarı ve kontrol edildi.

Denetimler sonucunda toplam 162 iş yeri ile 3 bin 336 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. Tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilen 3.617 iş yeri/işletmeye uyarma cezası, 7.496 işletme/iş yeri ve kişiye idari para cezası uygulandı.

Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 86 suç duyurusunda bulunuldu, 59 araç faaliyetten men edilirken 2 iş yerine kapatma cezası uygulandı.

25 bin 439 kişiye adli işlem uygulandı 25 BİN 439 KİŞİYE ADLİ İŞLEM UYGULANDI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA