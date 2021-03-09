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II. Mahmud'un fermanı ortaya çıktı! Peki fermanda ne yazıyor?

deposundan, II. Mahmud tarafından yazılan şehir kethüdası fermanı çıktı. Padişah fermanı, laboratuvarda restore ediliyor. Peki titizlikle incelenen fermanda neler yazıyor?  muhabiri 'ın konuğu Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi Müdürü , fermanla ilgili detayları anlattı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
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Yaklaşık 200 yıllık bir ferman olduğu ortaya çıkan II.Mamhud'a ait ferman için Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi harekete geçti.

Tarihi ferman için restore çalışmaları başlatıldı.

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi Müdürü Özgür Çomak, bulunan fermanla ilgili A Haber'de açıklamalarda bulundu. Çomak, fermanın yüzeysel tercümesine göre Mustafa Veledi Mehmet'e Ayıntap Kalesi ile ilgili yazıldığını söyledi.

II. Mahmudun ortaya çıkan fermanında ne yazıyor? II. MAHMUD'UN ORTAYA ÇIKAN FERMANINDA NE YAZIYOR?

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