Kandilli Rasathanesi duyurdu! Van'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Son depremler 2021
Son dakika haberleri... Kandilli Rasathanesi Van'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Kandilli Rasathanesi saat 22:33'te Van'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 5.0 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 9, 2021
MOLLAKASIM-(VAN) https://t.co/1S1jZFSYxt
09.03.2021, 22:33:11 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 5.0 km#Kandilli