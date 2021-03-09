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Kandilli Rasathanesi duyurdu! Van'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Son depremler 2021

Son dakika haberleri... 'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
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Kandilli Rasathanesi duyurdu! Van'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Son depremler 2021

Kandilli Rasathanesi saat 22:33'te Van'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 5.0 kilometre olarak açıklandı.

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