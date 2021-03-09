II. Mahmud'un fermanı ortaya çıktı! Peki fermanda ne yazıyor?

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi deposundan, II. Mahmud tarafından yazılan şehir kethüdası fermanı çıktı. Padişah fermanı, laboratuvarda restore ediliyor. Peki titizlikle incelenen fermanda neler yazıyor? A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş'ın konuğu Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi Müdürü Özgür Çomak, fermanla ilgili detayları anlattı.

Yaklaşık 200 yıllık bir ferman olduğu ortaya çıkan II.Mamhud'a ait ferman için Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi harekete geçti.

Tarihi ferman için restore çalışmaları başlatıldı.

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi Müdürü Özgür Çomak, bulunan fermanla ilgili A Haber'de açıklamalarda bulundu. Çomak, fermanın yüzeysel tercümesine göre Mustafa Veledi Mehmet'e Ayıntap Kalesi ile ilgili yazlıdığını söyledi.