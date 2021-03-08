08 Mart 2021, Pazartesi
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Son dakika: Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

Son dakika haberien göre 'da, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.25 itibarıyla yüzde 74 olarak ölçüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.03.2021 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
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Son dakika: Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

'da, 6 Mart Cumartesi günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Haftanın ilk iş gününde vatandaşların genelde kendi araçlarını tercih etmesi, araç arızaları ve trafik kazaları nedeniyle kentteki ana yol ve caddelerde yoğunluk arttı.

ve 'nün istikametinde trafik oluşurken her iki köprünün istikametinde ise akıcı şekilde sürüyor.

'nda 'nda Çamlıca gişeler arası ve Şile otoyolu yönünde yoğun trafik gözleniyor.

'nda TEM Otoyolu ve başta olmak üzere birçok bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.25 itibarıyla yüzde 74 olarak ölçüldü.


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