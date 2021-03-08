Atık malzemelerden tek tekerlekli motosiklet yaptı

TEK TEKERLEKLİ MOTOSİKLETİYLE TEST SÜRÜŞÜ YAPTI

Ali Motei, hurdacılardan topladığı malzemelerle tek tekerlekli motosiklet yaptığını söyledi. Ali Motei, "Temin ettiğim demir parçalarıyla ile bu motosikleti yaptım. Her bir parçası farklı bir yerden geldi. Vanlılar görünce çok şaşırıyor. Saatte 57 kilometre hız yapıyor. Amacım biraz daha geliştirmek. İnsanların ilgisinden de memnunum. Ayrıca kurduğum atölyede, hurdacılardan topladığı atık malzemelerle metal heykeller yapıyorum. İşimden çok memnunum. Destek olursa yaptığım motosikleti daha da geliştireceğim" dedi.