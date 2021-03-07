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Sokağa çıkma kısıtlaması hangi ilde serbest hangi ilde yasak? İşte 7 Mart 2021 Pazar il il kısıtlama listesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından hayata geçen kontrollü normalleşme süreciyle birlikte bazı illerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması son buldu, bazı illerde ise sürüyor. Peki hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Hangi illerde sokağa çıkılabiliyor? İşte güncel liste...
Giriş Tarihi: 07.03.2021 09:24
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