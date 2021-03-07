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Haberler Galeri Sokağa çıkma kısıtlaması hangi ilde serbest hangi ilde yasak? İşte 7 Mart 2021 Pazar il il kısıtlama listesi

Sokağa çıkma kısıtlaması hangi ilde serbest hangi ilde yasak? İşte 7 Mart 2021 Pazar il il kısıtlama listesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından hayata geçen kontrollü normalleşme süreciyle birlikte bazı illerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması son buldu, bazı illerde ise sürüyor. Peki hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Hangi illerde sokağa çıkılabiliyor? İşte güncel liste...

Giriş Tarihi: 07.03.2021 09:24
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Sokağa çıkma kısıtlaması hangi ilde serbest hangi ilde yasak? İşte 7 Mart 2021 Pazar il il kısıtlama listesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı, kontrollü normalleşme ve yerinde karar dönemiyle birlikte yeniden düzenlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sokağa çıkma kısıtlaması hangi ilde serbest hangi ilde yasak? İşte 7 Mart 2021 Pazar il il kısıtlama listesi

Hafta başı yapılan kabine toplantısının ardından illerin risk grubuna göre belirlendi. Buna göre herkes 7 Mart Pazar günü sokak kısıtlamasının hangi illerde uygulanacağını merak etmeye başladı.

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Sokağa çıkma kısıtlaması hangi ilde serbest hangi ilde yasak? İşte 7 Mart 2021 Pazar il il kısıtlama listesi

KISITLAMA BAŞLADI
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise sokağa çıkma yasağı bugün akşam 21.00'den pazar gününün tamamını kapsayarak pazartesi günü sabah 05.00'te sona erecek.

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Sokağa çıkma kısıtlaması hangi ilde serbest hangi ilde yasak? İşte 7 Mart 2021 Pazar il il kısıtlama listesi

SOKAK KISITLAMASI UYGULANACAK İLLER
İllerde belirlenen risk gruplarına göre düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günü için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. İşte o iller:

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Sokağa çıkma kısıtlaması hangi ilde serbest hangi ilde yasak? İşte 7 Mart 2021 Pazar il il kısıtlama listesi

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)
Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)

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