07 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü

Yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü

- Karayolu'nda bastıran yoğun yağışı nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.Kar yağışıyla birlikte sisin de etkili olduğu bölgede araç sürücüleri zor anlar yaşıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2021 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021
ABONE OL
Yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü

- Karayolu'nda etkili olan yağışı ve yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.

Kastamonu-Çatalzeytin Karayolu Yaralıgöz mevkisinde kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte sisin de etkili olduğu bölgede, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekiyor.

Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Kastamonu-Çatalzeytin Karayolu'nda araçla sürücüleri, yol çizgilerinin tahrip olduğu ve görünmediğini belirterek, yenilenmesini istedi.

Meteoroloji'den Türkiye geneli için flaş uyarı! METEOROLOJİ'DEN TÜRKİYE GENELİ İÇİN FLAŞ UYARI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA