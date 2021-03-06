Edirne’de kan donduran vahşet! 8 köpek yavrusunu önce vahşice öldürdüler, sonra cayır cayır yaktılar





"CANİCE OLAN, İNSANLIK DIŞI BİR ŞEY"

Bölgede bulunan bir başka hayvansever Mehmet Bayhan da "Diyebilecek bir şey yok. Çünkü bu durumu anlatabilecek bir laf yok. Biz hayvanları beslemeye geldik. Bir koku alınca yaklaştık. Yanık kokusu aldık. Yanarak öldürülmüşler, canice olan bir şey. İnsanlık dışı. Saydığımıza göre 8 tane yavru köpek var. Belki daha fazla vardır. Bizim görmediğimiz" ifadelerini kullandı.