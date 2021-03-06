Şanlıurfa’da silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Şanlıurfa’da Maşuk Mahallesi’nde 50 yaşındaki Celal Kaplan, uzun namlulu silahla uğradığı saldırıda yaşamını yitirdi. Celal Kaplan’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
YAŞAM DHA
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Maşuk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Celal Kaplan, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Uzun namlulu silahla açılan ateşte vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Kaplan, çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
POLİS PEŞLERİNDE
Celal Kaplan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.