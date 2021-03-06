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Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

'nin Kale ilçesinde, tarlada çalışırken kullandığı traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.03.2021
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Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Olay, Kale ilçesine bağlı İnceğiz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kırsal mahallede çiftçilik ve keçi çobanlığı yaparak geçimini sağlayan 56 yaşındaki Hamza Pekçok, fiğ ekmek için sabah saatlerinde Dambeleni mevkisindeki arazisine gitti.

Ekim yaptığı sırada devrilen traktörün altında kalan Hamza Pekçok, olay yerinde hayatını kaybetti.

Fiğ ekmek için evinden ayrılan Hamza Pekçok'un uzun süre geri dönmemesi üzerine şüphelenen yakınları, talihsiz çiftçiyi ölü olarak buldu. Pekçok'un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

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