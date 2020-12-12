12 Aralık 2020, Cumartesi
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Son dakika: Kocaeli'de köpek katliamı! Belediye görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberine göre Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit ilçesinde 3 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin, belediye görevlileri hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 12.12.2020
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Başsavcılığın yazılı açıklamasında, "İzmit'te köpek katliamı yapıldığı" yönünde çeşitli basın yayın kuruluşları ile sosyal medyada yer alan haberlerin ihbar olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Başsavcılık talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği tarafından ön araştırma yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olayın, İzmit Belediyesi görevlilerinin sokak köpeklerini hayvan barınaklarına nakletmek amacıyla gerçekleştirdikleri rutin faaliyetler sırasında gerçekleştiği ve köpeklerin uyuşturucu iğneyle vurulduktan sonra telef oldukları öğrenilmiştir. Söz konusu olaya sebebiyet veren, kastı ve kusuru bulunan İzmit Belediyesi görevlisi veya görevlileri hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan soruşturma başlatılmıştır."

Soruşturmanın titizlikle devam ettiği vurgulanan açıklamada, gerek duyulması halinde ayrıca bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

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