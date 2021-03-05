Polis “Dövdü” diyerek alçak bir iftira attı! Kamera görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı

Harun Ç.'yi o sırada polis merkezinde bulunan polislerin güçlükle engellediği de görüntülere yansıyor. Harun Ç.'nin "küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı", "alıkoyma" gibi suçlardan 17 kaydı bulunduğu da belirtildi.

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