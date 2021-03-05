Amasya Valisi Mustafa Masatlı: Karadeniz Bölgesi’ne gitmeyin





Denetimlerin ardından açıklama yapan Vali Masatlı, "Son bir yıldır salgınla ilgili çok ciddi bir mücadele veriliyor. Bizim genel manada hastalıkla ilgili önemli bir sorunumuz olmadı ama özellikle son bir aydır mücadelemiz arttı. Mutasyonlu virüsün özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yayılmasından kaynaklı olarak ilimizde bundan olumsuz etkilendi ve Amasya, kırmızı iller arasında yerini aldı. Bu durum başta ben olmak üzere tüm Amasya halkımızı üzdü.