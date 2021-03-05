İstanbul’da şok görüntüler! Palyaçolu, halaylı restoran açılışı yaptılar

Koronavirüs ile mücadele kapsamında kontrollü normalleşme kapsamında kafe ve restoranların yeniden açılmasına karar verilmesinin ardından Merkez Mahallesi'ndeki Talimhane Caddesi üzerinde yabancı uyruklu kişiler tarafından hazırlıkları günler öncesinden yapılan restoran için renkli açılış düzenlendi.