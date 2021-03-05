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İstanbul’da şok görüntüler! Palyaçolu, halaylı restoran açılışı yaptılar

'da müzikli, palyaçolu, halaylı restoran açılışına polis ekipleri müdahale etti. Ekipler 'sosyal mesafe kurallarına' uyulmadığı gerekçesiyle açılışa izin vermedi. Polisin uyarısı üzerine halay ve müzikli eğlenceye son verildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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İstanbul’da şok görüntüler! Palyaçolu, halaylı restoran açılışı yaptılar

mücadele kapsamında kontrollü normalleşme kapsamında kafe ve restoranların yeniden açılmasına karar verilmesinin ardından 'ndeki üzerinde yabancı uyruklu kişiler tarafından hazırlıkları günler öncesinden yapılan restoran için renkli açılış düzenlendi.

İş yerinin çevresi balonlarla donatılırken, palyaço ve gösteri ekibi hazırlandı.

Kurulan ses sistemi ile Türkçe ve müzikler çalındı. Yoldan geçenlerin ilgi ile izlediği açılış için restoranın önünde toplananların sayısı giderek artarken, bazı çocuklara dürüm kebap ikram edildi.

Üzerlerinde yöresel kıyafet bulunan 6 kişi, müzik eşliğinde oyun oynayarak halay çekti.

Emniyet Müdürlüğü Aşayiş ekibi otomobilinden yaptığı anonsla salgın hastalık tehdidinin henüz bitmediğini, toplananların sosyal mesafeye uygun davranmamaları halinde cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulundu.

Bunun üzerine halay ve müzikli eğlenceye son verildi.

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