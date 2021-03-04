04 Mart 2021, Perşembe
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Elazığ’da uyuşturucuyu meyve suyu kutusuna gizlemiş

’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan S.K.'nin üzerinden, kutusuna gizlenen 500 gram esrar ele geçirildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.03.2021
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Elazığ’da uyuşturucuyu meyve suyu kutusuna gizlemiş

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, şüpheli S.K.'nin uyuşturucu taşıdığını belirledi.

Ekipler, düzenlediği operasyonla şüpheli S.K.'yi gözaltına alırken, üzerinde yapılan aramada meyve suyu kutusuna gizlenen 500 gram esrar ele geçirildi.

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