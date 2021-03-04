04 Mart 2021, Perşembe
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Son dakika: Dev su kulesi işçi servisinin üzerine devrildi

Son dakika haberi... 'da dev su deposu, işçiler tarafından kontrollü olarak yıkılmaya çalışırken işçi servisinin üzerine devrildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.03.2021 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021
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Son dakika: Dev su kulesi işçi servisinin üzerine devrildi

Rusya'nın Oleninsky bölgesindeki Kholmina kasabasında eski bir su kulesinin kontrollü yıkımı sırasında beklenmedik bir olay yaşandı.

Son dakika: Dev su kulesi işçi servisinin üzerine devrildi

Halatlarla bağlanan su kulesi yıkım işlemi sırasında işçi servisinin üzerine devrildi.

Son dakika: Dev su kulesi işçi servisinin üzerine devrildi

İşçilerin yaralanmadığı olayda, minibüsün kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Son dakika: Dev su kulesi işçi servisinin üzerine devrildi

O anlarda kulenin altından böyle uzaklaştılar.

Son dakika: Dev su kulesi işçi servisinin üzerine devrildi

Devrilme anları saniye saniye kameraya böyle yansıdı.

Son dakika: Dev su kulesi işçi servisinin üzerine devrildi

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Son dakika: Dev su kulesi işçi servisinin üzerine devrildi

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