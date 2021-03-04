Son dakika: Dev su kulesi işçi servisinin üzerine devrildi
Son dakika haberi... Rusya'da dev su deposu, işçiler tarafından kontrollü olarak yıkılmaya çalışırken işçi servisinin üzerine devrildi.
YAŞAM İHA
Rusya'nın Oleninsky bölgesindeki Kholmina kasabasında eski bir su kulesinin kontrollü yıkımı sırasında beklenmedik bir olay yaşandı.
Halatlarla bağlanan su kulesi yıkım işlemi sırasında işçi servisinin üzerine devrildi.
İşçilerin yaralanmadığı olayda, minibüsün kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
O anlarda kulenin altından böyle uzaklaştılar.
Devrilme anları saniye saniye kameraya böyle yansıdı.