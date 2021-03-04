Kayseri'de 2 bin telefonu FETÖ’den yargılanan bir müteahhit yakmış
Kayseri'de pazar günü ormanda yakılmış halde bulunan 2 bin cep telefonunu yakan kişinin FETÖ'den yargılanan bir müteahhit olduğu tespit edildi. Şüphelinin cep telefonlarını taşıdığı lüks cipini, telefonları yaktıktan sonra sattığı ortaya çıktı.
Cep telefonlarının yakıldığını gören görgü tanığı Ö.D'nin ise durumu 4 yıl önce Jandarma'ya ihbar ettiği ortaya çıktı. Dönemin ilçe jandarma komutanının "Sana ne lan? Sen ne karışıyorsun devlet işine" diyerek kendisini azarladığını belirten Ö.D; " Jandarma komutanı hakkında FETÖ'cü olduğu için şikayette bulundum. Soruşturma başlatılınca emekliliğini istedi" dedi.
Kayseri'de FETÖ'cülerin İncesu İlçesi Kızılören Mahallesi Avşar mevkiindeki ormanlık alanda yaktıkları Bylock yüklü olduğu iddia edilen 2 bin cep telefonu kriminal incelemeye alınırken, görgü tanığı Ö.D'nin ifadesi doğrultusunda soruşturma derinleştirildi.
15 Temmuz darbe girişiminden 2 ay sonra hayvanlarını otlattığı sırada 38 SS 4.. plakalı Audi marka jeep ile cep telefonlarının ormana getirilerek yakıldığını belirten Ö.D'nin verdiği bilgilerden yola çıkan Jandarma aracın 2016 yılında FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan ve yargılanan bir müteahhide ait olduğunu belirledi. Müteahhidin cep telefonlarını yaktıktan sonra aracı satarak elden çıkardığı ortaya çıktı.
Ormanda hayvanlarını otlattığı sırada cep telefonlarının yakıldığına şahit olduğunu belirten Ö.D; "Lüks jeep ile telefonları 4 torba içerinde getirip ormanda yaktılar. Bunlar üç kişiydiler. Hatta ben bu telefonların yakılmasını telefonla kaydedip Facebook'ta yayınladım. O dönemin Hacılar İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Suat H'ya giderek ihbar ettim. Fuat bana kızarak; "Sana ne lan. Sen ne karışıyorsun devlet işine" diyerek beni azarladı. Bende bunun üzerine bu astsubay hakkında FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle şikayette bulundum. Benim şikayetim üzerine astsubay hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma açılınca emekliliğini istedi" diye konuştu.
Doğaya yürüyüşü yapan vatandaşlar tarafından yakılmış halde bulunan 2 bin cep telefonunun ardından, Ö.D'nin gösterdiği iki bölgede de jandarma arama yaptı. Ormanlık alanda kar örtüsünün bulunması nedeniyle güçlükle sürdürülen çalışmalarda Jandarma yanmış cep telefonları buldu. Kar örtüsü nedeniyle güçlükle yapılan aramalara dedektörle devam edilmesine karar verildi.