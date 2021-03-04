Konya’da kod kırmızı, ev ziyaretleri bitmeli! Kayseri’de tehlike sonrası özel ekip kuruldu





Kurallara uymayan hem iş yerlerine hem de müşteriye idari cezanın yanında suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen Vali Günaydın, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bundan sonra bu konuda kurallara uymayan ve söylemiş olduğumuz tedbirleri göz ardı eden, iş yerinde bunları uygulamayan iş yerleri hakkında da hem idari işlem yapacağız hem de Hıfzıssıhha Kanunu'na göre Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunacağız. Kimsenin toplum sağlığını tehlikeye atmaya hakkı yok. Bizler bir yerde sosyal mesafe ihlal ediliyorsa, sigara ve nargile içiliyorsa, hem içenler hakkında hem de içirenler hakkında sadece idari işlem değil aynı zamanda suç duyurusunda da bulunacağız. İçinde bulunduğumuz bu hassas dönemde herkesin çok daha dikkatli olması ve kurallara uyması gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. Yapacağımız denetimlerde vatandaşlarımız bizlere katkı verirse, inşallah daha önce de başardığımız gibi 10 gün içerisinde tekrar olumlu bir döneme girmiş olacağız. Maalesef son 3 gün içerisinde de yine vaka sayılarımızda artış var. Bunu durdurmak için 10 günlük bir süremiz var. Herkese görev düşüyor. Bizler bu görevlerimizi yerine getirdiğimiz zaman, çok yakında inşallah farklı şeyler konuşacağız."