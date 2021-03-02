HANGİ VERİLER YÜKLENECEK?

Kart sahibinin CovId-19 aşısı olup olmadığı, PCR test sonucuna ya da antikor geliştirip geliştirmediğine ilişkin bilgiler yüklenecek.

NE ZAMAN HAZIR OLACAK?

Yasal ve teknik çalışmaların tamamlanmasının en az üç ay alabileceği belirtiliyor. Sertifikanın, üye ülkelerin sağlık ve sınır kontrol sistemlerinde birlikte kullanılabilirliğinin sağlanması gerekiyor. AB Komisyonu önerisini yaptıktan sonra AB ülkelerinin ve Avrupa Parlamentosu'nun da onayı gerekiyor. Hedef yaz tatili dönemine yetiştirmek.